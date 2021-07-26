Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
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Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı.

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal eden ve gümrük kaçağı ürün satanlara yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda sahte içki, gümrük kaçağı ürünler ile 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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