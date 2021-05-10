Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı grup amirlikleri ekipleri, sahte içki ve gümrük kaçağı ürün sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında da "kaçakçılık" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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