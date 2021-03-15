Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

15.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: 15.03.2021 09:55
Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandıİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal edip gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal edip gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 212 bin 400 doldurulmuş makaron, 601 sahte bandrollü makaron, bir miktar kıyılmış tütün, çok sayıda sigara sarma ve doldurma makinesi, nargile kömürü, puro, gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarları, fişek yapımında kullanılan ateşleme kapsülü, çok sayıda dolu av tüfeği fişeği, kartuş, nargile, çok sayıda elektronik sigara kiti, 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 29 şüpheli hakkında "kaçakçılık" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Birol Güven Deniz Çakır Ferhan Şensoy Uraz Kaygılaroğlu
Spor Hakan Kutlu Ersun Yanal Aykut Kocaman Halis Özkahya Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 10:00:17. #1.16#
title