Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve gümrük kaçağı ürünler sattığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramada, bir miktar sahte içki ve gümrük kaçağı ürünler, Roma dönemine ait 2 sikke, 6 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 5 şarjör, 727 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 46 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç