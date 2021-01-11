Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Muğla'da düzenlenen sahte içki, gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Muğla'da düzenlenen sahte içki, gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı grup amirliklerinin ekipleri, sahte içki ve gümrük kaçağı ürün sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, sahte içki, 9 bin sahte bandrollü boş makaron, bin 360 içi tütün dolu makaron, 40 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 120 paket gümrük kaçağı sigara, elektrikli tütün sarma makinası, 11 tarihi eser, 4 sikke, 3 dedektör, 44 gümrük kaçağı parfüm, sahte ehliyet, 14 senet, 3 ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç