Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

30.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:08
Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve gümrük kaçağı ürün operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve gümrük kaçağı ürün operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı grup amirlikleri ekipleri, sahte içki ve gümrük kaçağı ürün sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, 80 litre etil alkol, 158 litre sahte alkol, 4 şişe gümrük kaçağı alkol, 6 alkol kiti, 600 makaron, 150 gümrük kaçağı cinsel içerikli hap, 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 281 fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüpheli 8 kişi hakkında ise "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa" muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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