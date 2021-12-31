Muğla'da sahte içki operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da sahte içki ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında düzenledikleri eş zamanlı operasyonda sahte alkol sattıkları iddiasıyla 6 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda 2 bin 939 litre el yapımı sahte alkol, 389 şişe sahte alkollü içki, 169 litre etil alkol, 160 şişe sahte bandrollü içki, 86 şişe bandrolsüz içki, 4 alkol damıtma cihazı, 13 alkol ölçüm cihazı, alkol yapımında kullanılan çok sayıda kit ve boş şişe ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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