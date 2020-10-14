Muğla'da sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Muğla'da sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

14.10.2020 12:13 | Son Güncelleme: 14.10.2020 12:16
Muğla'da sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede sahte içki üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İlçedeki bir iş yeri ile 3 eve eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 60 litre sahte içki ve 5 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Operasyonda, M.Ö, A.C, A.K. ve Y.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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