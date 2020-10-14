Muğla'da sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
14.10.2020 12:13 | Son Güncelleme: 14.10.2020 12:16
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede sahte içki üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İlçedeki bir iş yeri ile 3 eve eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 60 litre sahte içki ve 5 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Operasyonda, M.Ö, A.C, A.K. ve Y.A. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır