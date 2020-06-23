Muğla'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
23.06.2020 21:37 | Son Güncelleme: 23.06.2020 22:12
Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, polis ekipleri, turizm merkezlerinde sahte içki sattığı tespit edilen kişileri takibe aldı. Yapılan çalışmanın ardından E.D. ve K.E'nin ilçedeki evlerinde sahte içki ürettiği belirlendi.
Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, 5 litrelik bidonlar içerisinde 700 litre sahte alkol ele geçirildi.
Zanlılar gözaltına alındı.
Kaynak: AA