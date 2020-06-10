Muğla'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, H.T. ile H.Y'nin Çörüş Mahallesi'nde sahte içki imal ederek sattıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, şişelerde 30 litre etil alkol, şişelenmiş 67 litre sahte içki, yapımda kullanılan malzemeler ve farklı ebatlarda 531 boş içki şişesi ele geçirildi.

H.T. ve H.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA