Muğla'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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Muğla'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

15.10.2020 21:41 | Son Güncelleme: 15.10.2020 21:44
Muğla'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çömlekçi Mahallesi'ndeki iki adrese düzenlenen operasyonda, 44 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 21:46:36. #1.14#
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