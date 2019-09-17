Muğla'da sahilde yaralı caretta caretta bulundu

17.09.2019 16:18

Muğla'da sahilde bulunan yaralı caretta caretta tedavi altına alındı.

Bodrum ilçesi Boğazici Mahallesi sahiline gelenler, denizde hareketsiz halde buldukları caretta caretta için AKUT ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen AKUT Bodrum ekibi, yaralı kaplumbağayı bir halıya sardı. Susuz kalmaması için üzerine deniz suyu dökülen caretta caretta, daha sonra Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.



DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, yaptığı açıklamada, yıllık ortalama 25-30 civarında yaralı kaplumbağanın merkeze getirildiğini söyledi.

Kaska, veteriner hekim Abdullah Başkan'ın Bodrum'da bulunan yaralı kaplumbağanın tedavisi için çalışma yürüttüğünü, kaplumbağanın kafasında darbeler bulunduğunu kaydetti.

Yaralı carettanın tedavisinin ardından denize salınacağını anlatan Kaska, duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA