Muğla'da Sahilde Ölü Caretta Caretta Bulundu

Fethiye ilçesindeki sahilde "caretta caretta" cinsi ölü deniz kaplumbağası bulundu.



Foça Mahallesi Çalış Plajında gezen vatandaşlar, sahilde hareketsiz halde bir kaplumbağa gördü. Kaplumbağanın ölü olduğunu fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.



Olay yerine yönlendirilen Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri, kaplumbağanın erkek bir caretta caretta olduğunu tespit etti.



Görevliler, kaplumbağanın ölüm sebebini incelemek üzere hayvanı Dalyandaki DEKAMER merkezine getirdi.



Ölü deniz kaplumbağasının, yapılacak incelemelerin ardından belediye ekipleri tarafından gömüleceği öğrenildi.