Muğla'da Sağlık Turizmi Çalışmaları Hız Kazandı

Muğla'da sağlık turizminin geliştirilmesi ve ilimizin sağlık turizminde de dünya çapında marka şehirler arasında yer alması amacıyla Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde toplantı düzenlendi.

Toplantı, medikal turizm, termal turizm ve SPA turizmi ile yaşlı ve engelli turizmi, sağlık turizmine uygun hizmet ve tesislerin tanıtımı, küresel düzeydeki rekabetin arttırılması, turizm işbirliği olanaklarının geliştirilmesi ve yaklaşan fuarlara katılım gibi ana başlıklarında istişarede bulunuldu.

Muğla'nın sağlık turizmi potansiyelinin değerlendirildiği toplantıda, Muğla genelinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilmiş 17 adet kıyı temalı turizm merkezi, 1 adet kış temalı ve 1 adet ekoturizm ve golf temalı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olduğu, Muğla'nın gerek coğrafik, gerekse doğal yapısı itibariyle turizmi dört mevsime yayabilecek olan sağlık turizmi türlerinin (medikal turizm, termal turizm ve SPA turizmi ile yaşlı ve engelli turizmi) gerçekleştirilebileceği ifade edildi.

Toplantının devamında Kalkınma Planlarında Sağlık Turizmi, Dünyada Sağlık Turizmi, Neden Sağlık Turizmi, Sağlık Turizmi Türleri, Türkiye'de Turizm İstatistikleri, Türkiye'de Sağlık Turizmi, Muğla'da Sağlık Turizmi Analiz Sonuçları, Sağlık Turizminde Algılanan Değerin Müşteri Tatmini ve Sadakatine Etkisi Araştırması hakkında, Singapur Sağlık Turizmi Karşılaştırması ve yaklaşmakta olan Hestourex fuarı hakkında sunumları İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Proje, Ar-ge çalışanı Dr. Çiğdem Demirci, Valilik Avrupa Birliği Dış İlişkiler Bürosu Proje Koordinatörü Dr. Ahmet Esen, Hestourex Fuar Direktörü Arzu Yüngül tarafından gerçekleştirildi.

Sunumların ardından Muğla turizminin kış sezonu için de aktif hale gelebilmesi için kışın uluslararası direkt uçuşların gerçekleştirilmesi için alternatifler, sağlık turizminde personel yeterliliğinin arttırılması, sağlık turizminin ilimizde geliştirilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına (TGA) proje sunulması, Healing terapi (iyileştirme), güzellik, sağlıklı yaşam ve detox hizmetlerinin sağlık turizmi kapsamında değerlendirilmesinin önemli olacağı, kaliteli sağlık ve turizm işletme sayılarının artması, aynı zamanda var olanların kalitelerinin geliştirilmesi, engelsiz sağlık turizmi, bağımlı tedavi projeleri üzerinde durulması gerektiği, Sultaniye kaplıcaları gibi kaliteli termal kaynakların analizinin yapılarak sağlık turizminde entegre edilebilirliği, gibi konular değerlendirildi.

Ayrıca dünyada ilk Tıp Okulu (Datça Knidos Antik Kenti) Muğla ili içinde olması ve tarihte ilin önemli bir şifa merkezi olmasının sağlık turizmi marka destinasyon olmasında güçlü bir özellik olduğundan hareketler kamu, özel sektör, STK işbirliği çerçevesinde pazarlama modellerinin ortaya koyulması, yol haritalarının belirlenmesi, uygulama planlarının hazırlanması, denetimi için paydaşların örgütlenmesi ve sistematik bir şekilde yönlendirilmesi, sektörün güncel stratejik planlamasının yapılması ve modellenmesi amaçlarıyla bir turizm koordinasyon üst Kurulu kurulması öngörülmüş ve "Tek Durak Hizmet" noktasından Muğla sağlık turizminin yönetilmesi istişare edildi.

Toplantının sonunda Vali Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Valilik Avrupa Birliği Dış İlişkiler Bürosu ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen ilimizde sağlık turizminin geliştirilmesi çalışmalarına destek ve katkı sağlayan tüm taraflara teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler