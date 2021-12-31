Muğla'da sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım 6 ay daha uzatıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınında en ön safta mücadele veren sağlık çalışanları için Muğla il genelinde sürdürdüğü ücretsiz taşıma hizmetini 30 Haziran tarihine kadar uzattı.

Ülkemizde etkisini sürdüren Kovid-19 salgınına karşı Muğla'da önlemler alınmaya devam ediliyor. Önlemler kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi otogarlar, toplu taşıma araçları, taksiler ve ödeme noktaları dahil bir çok yerde dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Korona virüs salgını ile mücadelede büyük özveride bulunan sağlık çalışanlarına destek amaçlı Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde sağlık çalışanlarının ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz taşıma hizmetine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, resmi plakalı otobüsler ve tüm ilçelerde belediyeye ait siyah plakalı toplu taşıma araçları ile sürdürdüğü ücretsiz servis hizmetini 30 Haziran tarihine kadar uzattı.

Başkan Gürün: "Sağlık kahramanlarımız için ne yapsak az"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün "Sağlık çalışanlarımızın tümüne teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum. Virüsle mücadelede en ön cephede savaşan, bu süreçte ailelerinden, sevdiklerinden uzak kalan, fedakar sağlık çalışanlarımız için ne yapsak az. Onlara destek olabilmek, yanlarında olduğumuzu hissettirmek için çalışıyoruz. Sağlık kurumlarından evlerine ve aynı şekilde evlerinden kurumlarına sorunsuz ve hızlı bir şekilde ulaşımlarını sağlamak için bizim için çok önemli. Bu nedenle de ücretsiz ulaşım için siyah plakalı otobüslerimizi sağlık kahramanlarımızın hizmetine sunduk. Vakaların ve varyant çeşitlerinin yine artış gösterdiği bu günlerde tüm vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını bir kez daha rica ediyorum" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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