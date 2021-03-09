Muğla'da sağlık çalışanları anısına ağaç dikme etkinliği düzenlendi
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Muğla'da sağlık çalışanları anısına ağaç dikme etkinliği düzenlendi

09.03.2021 17:33 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:36
Muğla'da sağlık çalışanları anısına ağaç dikme etkinliği düzenlendi

Muğla Tabip Odası, sağlık çalışanları anısına Datça'da ağaç dikme etkinliği düzenledi.

Muğla Tabip Odası, sağlık çalışanları anısına Datça'da ağaç dikme etkinliği düzenledi.

Datça Kargı yolunda, Muğla Tabip Odası ve Datça Belediyesi iş birliğiyle yapılan etkinlikte, yarım asırlık zeytin ağacı ve iki badem fidanı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları için dikildi.

Etkinliğe Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Cafer Şahin ve oda üyeleri katıldı.

Şahin, yaptığı açıklamada, salgın sürecinde maske mesafe ve hijyene dikkat etmek gerektiğini hatırlatarak, "Ne yazık ki 450'nin üzerinde sağlık çalışanımızı, hekimlerimizi kaybettik. Sağlık çalışanlarımızın anısına saygı ve gelecekte de anmak adına, Muğla'mızın 13 ilçesinde ağaç dikimimizi gerçekleştireceğiz. İlkini Datça'da yaptık. Belediye Başkanımıza da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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