: Muğla'da sağanak ve hortum yaşamı olumsuz etkiledi

11.12.2019 18:45 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:47

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Bodrum ilçesinde, akşam başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak, Bodrum-Turgutreis kara yolunda su taşkını yaşanmasına neden oldu. Trafiğin durma noktasına geldiği kara yolunda sürücüler ve bazı okul servisleri zor anlar yaşadı.

Yolda yakalanan bazı vatandaşlar ise, su taşkınının yaşandığı yolda yürümekte güçlük çekti. Gümbet ve Bitez mahallelerindeki derelerde su taşkını meydana geldi.

Polis ile zabıta ekipleri, sıkıntı yaşanan bölgelerde çalışma yaptı.

Hortum maddi hasara yol açtı

Öte yandan Turgutreis Mahallesi'nde ise hortum meydana geldi. Denizde bağlı bir sandalı yaklaşık 10 metre yüksekliğe kadar çıkarıp karaya atan hortum, sahildeki bir kafeye ait masa ve sandalyeleri denize sürükledi. Maddi hasarın yaşandığı olayda çevredekiler panik yaşadı.

Hortumdan bölgedeki bazı işletmelerde olumsuz yönde etkilenirken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Marmaris

Marmaris ilçesinde de sağanak etkili oldu.

Şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Tepe, Kemeraltı, Çamdibi Beldibi mahalleleri ve okullar bölgesindeki sürücüler zor anlar yaşadı.

Derelerde oluşan çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde deniz, kahverengiye döndü.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 12 saatte ilçe merkezinde metrekareye 40 kilogram yağmur düştü, rüzgarın saatteki hızı ise 40 kilometreye ulaştı.

Gece ve hafta sonuna kadar ilçede sağanağın etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu