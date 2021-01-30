Sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı

30.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:39

Muğla'da etkili olan yağış nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.

Muğla'da etkili olan yağış nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.

Menteşe ilçesinde sağanak nedeniyle Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

Fethiye, Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde de bazı tarım arazileri, narenciye ve nar bahçeleri suyla doldu.

İl genelinde yağışlar aralıklarla sürüyor.

Sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı
Sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı
Sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı
Sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cemal Hünal Demet Akalın Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Arda Turan Abdullah Avcı Marcel Tisserand İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza İstifa Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 14:39:03. #1.15#
title