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Muğla'da sağanağın ardından temizlik çalışması yapılıyor

Muğla'da sağanağın ardından temizlik çalışması yapılıyor
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla ve ilçelerinde etkili olan sağanağın ardından zarar gören ev, iş yeri ve sokaklarda temizlik çalışması yürütülüyor.

MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde etkili olan sağanağın ardından zarar gören ev, iş yeri ve sokaklarda temizlik çalışması yürütülüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ekipler tarafından, Muğla ve ilçelerinde dün gece etkili olan yağışlar sonrası su baskınlarının yaşandığı 30 ev, 4 iş yeri ile yollarda temizlik çalışması gerçekleştirildiği, dere taşmasına da müdahale edildiği bildirildi.

Yağışlar nedeniyle vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için tüm ekipler teyakkuz halinde olduğu, ihtiyaç duyulan yerlere anında müdahale edildiği kaydedildi.

Öte yandan dün Ula ilçesinde metrekareye 117,5, Milas'ta 80, Dalaman'da 47,4, Menteşe'de 32,9, Bodrum'da ise 17,6 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. Etkili yağışlar nedeniyle Menteşe ilçesinde de bazı tarım arazileri sular altında kaldı.

Bölgede etkili olan yağışların yarın da şiddetini artırarak devam etmesi bekleniyor.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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