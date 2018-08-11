Muğla'da Rus Turist Patlaması

Turizmin, Rusya ile yaşanan uçak krizi ve 15 Temmuz darbe girişimi ile sekteye uğramasının ardından Muğla'ya 2018 yılının 7 aylık döneminde bir önceki yıla göre yüzde 31 artışla 1 milyon 509 bin 587 yabancı turist girişi oldu. Muğla'ya gelen yabancı turistlerin milliyetlerine göre yapılan dağılımda İngiliz turistler yıllardır üstünlüklerini sürdürüyor. 6 aylık dönemde Muğla'ya 548 bin 215 İngiliz, 235 bin 791 Rusya Federasyonu, 105 bin 645 Ukrayna, 105 bin 174 Alman ve 80 bin 295 Polonyalı turist geldi.

RUS TURİST PATLAMASI Muğla'ya gelen turistler içinde en fazla artış gösteren ülkeler içinde Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Rusya Federasyonundan 2017 yılının tamamında 147 bin 217 turist girişi olurken, bu rakam bu yılın ilk 7 ayında 235 bin 791 kişiye ulaşarak 2017 yılının tamamında gelen sayıya göre 88 bin 574 kişi artış gösterdi.

"DENİZ VE DOĞASI İÇİN TERCİH ETTİM" Muğla'ya tatile gelen ve Sedir Adası tekne turuna katılan Rus Mariya Primax, "Muğla hakkında güzel düşüncelerim var. Burasının denizi daha güzel ve daha temiz. Bunun için Muğla'yı tercih ettim. Rus halkı dünyanın her tarafına tatile gider. Ama burası bizim için fiyat açısından uygun olduğu için Muğla'yı tercih ediyoruz. Ağustos ayı çok sıcak oluyor. Avrupa'da fiyatlar çok pahalı. Türkiye'deki fiyatlar çok çok uygun" dedi. Muğla'nın güzelliklerini görmek için burayı tercih ettiğini belirten Rus Victoria Kolomiyets, "Marmaris'in çok iyi bir yer olduğunu duydum. Özellikle bu güzellikleri görmek için Muğla'yı tercih ettim" ifadelerini kaydetti.

"SEDİR ADASI'NA GÜNLÜK 300 RUS TURİST TAŞIYORUZ" Akyaka'dan Sedir Adası'na tur düzenleyen tekne kaptanı Kemal Gümüş, "Ortalama şu anda Gökova Körfezinde 150 ila 300 arasında Rus misafirlerimize hizmet veriyoruz. Gökova Körfezi'nin güzide koylarından Kleopatra (Sedir) Adası, İncekum Plajı, Lacivert Koy ve diğer koylarımızda sabah 10.00 ve akşam saat 17.00'yi kapsayan bir program yapıyoruz. Bu program kapsamında 150-300 arasında Rus turiste hizmet veriyoruz. Geçen yıllara oranla daha fazla bir Rus müşterimiz var" dedi.

"RUSLAR MUĞLA'DAN MEMNUN" Akyaka Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Gümüş, "Akyaka'da her sezon olduğu gibi bu sezon da Rus turistleri taşıyoruz. Önceki sezonlara göre Rusya ile Türkiye'nin arasının düzelmesi nedeniyle daha çok Rus turist taşıyoruz. Şu anda günlük 300 kişilik Rus turisti Sedir Adası'na taşıyoruz. Rus turistler günübirlik olarak Fethiye ve Marmaris ağırlıklı. Sedir Adası, İncekum, Lacivert koy, Sualtı mağaralarını gezdirerek akşam saat 17.30 gibi Akyaka limanına getiriyoruz. Bizlerden ve Türkiye'de olmaktan çok memnun Rus turistler" diye konuştu.

(Bekir Tosun/İHA)