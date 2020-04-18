Muğla'da ruhsatsız tüfek ve fişek operasyonu Muğla'da düzenlenen operasyonda değişik markalarda bin 120 fişek, ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Muğla'da düzenlenen operasyonda değişik markalarda bin 120 fişek, ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda değişik markalarda bin 120 fişek, ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.Y ve Ü.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kaynak: AA