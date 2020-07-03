Muğla'da ruhsatız silah ve içki operasyonu Muğla'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve etil alkol ele geçirildi.

Muğla'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve etil alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çırpı ve Çiftlik mahallesinde ruhsatsız silah ve sahte alkol satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız otomatik av tüfeği, kuru sıkı tabanca, 4 ruhsatsız çift kırma av tüfeği, 299 av fişeği ve sahte alkol ele geçirildi.

Operasyonda N.A. ve H.İ.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA