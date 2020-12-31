Muğla'da roman müzisyenlerden oluşan bando sokaklarda müzik yaparak vatandaşlara moral veriyor
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Muğla'da roman müzisyenlerden oluşan bando sokaklarda müzik yaparak vatandaşlara moral veriyor

31.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:32
Muğla'da roman müzisyenlerden oluşan bando sokaklarda müzik yaparak vatandaşlara moral veriyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir grup müzisyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşları, sokaklarda çaldıkları müziklerle eğlendiriyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir grup müzisyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşları, sokaklarda çaldıkları müziklerle eğlendiriyor.

Menteşe Belediyesinin, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde "Mutlu kal Menteşe, evde kal Menteşe" sloganıyla Muğla Müzisyenler Derneği üyesi roman müzisyenlerden oluşturduğu 10 kişilik bando, vatandaşlara moral vermek için cadde ve sokaklarda hem çaldı hem de söyledi.

Esnaf ve vatandaşlar da bando ekibine, alkışlayarak ve oynayarak eşlik etti.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, AA muhabirine, Dünya Romanlar Günü'nde başlattıkları ve bir süre ara verdikleri etkinliği yeniden organize ettiklerini söyledi.

Bando ekibinin, Menteşe sokaklarında yöresel Muğla türküleri ve kendilerine has müzikleriyle vatandaşlara moral verdiğini anlatan Gümüş, müzisyenlerin vatandaşlar ve belediye arasında köprü kurduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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