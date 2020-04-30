Muğla'da Roman müzisyenler işçiler için çaldı
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Muğla'da Roman müzisyenler işçiler için çaldı

Muğla'da Roman müzisyenler işçiler için çaldı
30.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:28

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına uyan vatandaşları sokaklarda çaldıkları müziklerle eğlendiren Roman müzisyenler, bu kez işçiler için çaldı.

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına uyan vatandaşları sokaklarda çaldıkları müziklerle eğlendiren Roman müzisyenler, bu kez işçiler için çaldı.

Menteşe Belediyesinin "Mutlu kal Menteşe, evde kal Menteşe" sloganıyla Muğla Müzisyenler Derneği üyesi roman müzisyenlerden oluşturduğu, her gün ayrı caddelerde ve sokaklarda gezerek evlerinde sıkılan ilçe sakinlerine çaldıkları müziklerle moral veren 10 kişilik ekip, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle işçiler için özel müzik yaptı.

Kurşunlu Camisi restorasyonunda ve meydan düzenlemesinde çalışan işçiler için özel olarak çalan Roman müzisyenler, daha sonra Muğla Büyükşehir ve Menteşe Belediyesi önünde "1 Mayıs Marşı"nı seslendirerek, belediye işçilerinin bayramını kutladı.

İlgi gören etkinlik, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Muğla Müzisyenler Derneği Başkanı Mustafa Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 gündür Menteşe merkez ve mahallelerinde çaldıkları parçalarla vatandaşları neşelendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Olumlu ve güzel tepkiler aldıklarını belirten Gürkan, "Normalde sokakları geziyoruz ama 1 Mayıs nedeniyle bugün daha coşkulu oldu. Genelde yöresel parçalar çalıyoruz. Bugün 1 Mayıs Marşı'nı da çaldık. Özellikle belediye çalışanlarımız ve cami inşaatında çalışan işçilerimizi eğlendirmeye çalıştık. 1 Mayıs'ı kutluyoruz." dedi.

İşçiler de çalan müziklere eşlik ederek müzisyenlere teşekkür ettiler.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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