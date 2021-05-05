Muğla'da restore edilen tarihi köprü turizme kazandırılacak
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Muğla'da restore edilen tarihi köprü turizme kazandırılacak

Muğla'da restore edilen tarihi köprü turizme kazandırılacak
Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesindeki tarihi Sarıçay Köprüsü aslına uygun olarak restore ediliyor.

Muğla'nın Milas ilçesindeki tarihi Sarıçay Köprüsü aslına uygun olarak restore ediliyor.

İlçede 90 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde 11 gözlü tarihi köprünün taşıyıcı kolonlarında ve yüzeyinde meydana gelen aşınmalar nedeniyle yıkılma tehlikesi oluştu.

Milas-Söke kara yolu kenarında bulunan köprüde Karayolları Genel Müdürlüğü desteği ile Milas Müze Müdürlüğü denetiminde restorasyon çalışması başlatıldı.

Doğu yönünde 7 gözü ayakta olan köprünün orta bölümdeki yıkılan üç gözü, restorasyon çalışmaları kapsamında orijinal malzemeyle yeniden inşa ediliyor.

Köprünün yıkılma tehlikesi bulunan diğer 7 gözünde sağlamlaştırma çalışmaları yürütülüyor.

Restorasyonda görevli Mimar Ümmü Burcu Serin yaptığı açıklamada, tarihi kayıtlara göre köprünün iki kez onarımdan geçtiğini söyledi.

Şu an ayakta olmayan 8, 9 ve 10 numaralı kemerler altında temel bulunduğuna işaret eden Serin, "O kısmı ikinci etap olarak değerlendiriyoruz. Dere ıslah çalışmalarını ve restorasyonu şu anda ilk 7 gözde yapıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

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