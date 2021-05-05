Muğla'da restore edilen tarihi köprü turizme kazandırılacak

Muğla'nın Milas ilçesindeki tarihi Sarıçay Köprüsü aslına uygun olarak restore ediliyor.

Muğla'nın Milas ilçesindeki tarihi Sarıçay Köprüsü aslına uygun olarak restore ediliyor.

İlçede 90 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde 11 gözlü tarihi köprünün taşıyıcı kolonlarında ve yüzeyinde meydana gelen aşınmalar nedeniyle yıkılma tehlikesi oluştu.

Milas-Söke kara yolu kenarında bulunan köprüde Karayolları Genel Müdürlüğü desteği ile Milas Müze Müdürlüğü denetiminde restorasyon çalışması başlatıldı.

Doğu yönünde 7 gözü ayakta olan köprünün orta bölümdeki yıkılan üç gözü, restorasyon çalışmaları kapsamında orijinal malzemeyle yeniden inşa ediliyor.

Köprünün yıkılma tehlikesi bulunan diğer 7 gözünde sağlamlaştırma çalışmaları yürütülüyor.

Restorasyonda görevli Mimar Ümmü Burcu Serin yaptığı açıklamada, tarihi kayıtlara göre köprünün iki kez onarımdan geçtiğini söyledi.

Şu an ayakta olmayan 8, 9 ve 10 numaralı kemerler altında temel bulunduğuna işaret eden Serin, "O kısmı ikinci etap olarak değerlendiriyoruz. Dere ıslah çalışmalarını ve restorasyonu şu anda ilk 7 gözde yapıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız