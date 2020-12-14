Muğla'da restoranda çıkan yangın söndürüldü
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Muğla'da restoranda çıkan yangın söndürüldü

14.12.2020 22:45 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:49
Muğla'da restoranda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Dindar Karaca'ya ait restoranın mutfak bölümünde yangın çıktı.

Kapalı olduğu belirtilen iş yerinden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

Dalaman İtfaiye Grup Amirliğince müdahale edilerek söndürülen yangında, restoranın mutfak ve çatı kısmında hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 22:51:24. #1.14#
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