Muğla'da restoran yandı - Haberler
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Muğla'da restoran yandı

AA, Sabri Kesen - Güncel
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Muğla'da restoran yandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde restoran yanarak kullanılamaz hale geldi.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde restoran yanarak kullanılamaz hale geldi.

Söğüt Mahallesi Kaygıseki Sokak'ta Terrace isimli restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Restorandan yükselen dumanı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle restoran kullanılamaz hale geldi.

AA / Sabri Kesen - Güncel

Marmaris, Yangın, Söğüt, Muğla, Güncel, Haber

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