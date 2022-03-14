Muğla'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler

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Muğla'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA - Osman Akça - Güncel
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Muğla'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde refüje çarparak karşı şeride geçen otomobildeki aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

YATAĞAN, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde refüje çarparak karşı şeride geçen otomobildeki aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Soner A'nın (41) kullandığı 16 SUS 90 plakalı otomobil, Muğla- Yatağan kara yolu Şehit Yeni Mezarlığı mevkisinde refüje çarparak karşı şeride geçti. Yaklaşık 80 metre sürüklenen otomobildeki sürücü, eşi Melisa (35) ile 10 yaşındaki ikiz çocukları Nurhan ve Eren yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

AA / Osman Akça - Güncel

Otomobil, Yatağan, Şehit, Muğla, Güncel, Haberler

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