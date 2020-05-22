Muğla'da Ramazan Bayramı öncesi tedbirler arttırıldı Ramazan Bayramı öncesi il genelinde denetim ve tedbirler artırıldı.

Ramazan Bayramı öncesi il genelinde denetim ve tedbirler artırıldı.

Muğla Valisi Esengül Civelek, denetimlerde bulundu.

Vatandaşları ve esnafı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusunda uyaran Civelek, denetimlerin aralıksız sürdüğünü dile getirdi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında bayram öncesi toplumsal hareketliliğin yaşanabileceği bölgelerde de denetim yapıldığını anlatan Civelek, şehirlerarası toplu ulaşım faaliyetlerinde ve giriş, çıkış kısıtlaması olan illerden girişlerde il genelinde denetimlerin de gerçekleştirildiğini ifade etti.

İşletmelerde hijyen kuralları, sosyal mesafe ve maske kullanımına ilişkin denetimlerin en üst seviyede yapıldığını belirten Civelek, kurallara uymayan esnaf ve vatandaşlar hakkında cezai işlem uygulandığını kaydetti.

Kaynak: AA