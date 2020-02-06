Muğla'da rahatlatan 'koranavirüs' açıklaması

06.02.2020 23:38 | Son Güncelleme: 06.02.2020 23:38

MUĞLA İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, sosyal medyada hızla yayılan koranavirüs paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Konuyla ilgili yazılı basın açıklamasında bulunan Dr. Gencer, sosyal medya hesaplarında paylaşılan Muğla'da hastanede koronavirüs vakası olduğu iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Marmaris ilçesindeki bir işletmeden gelen hastada, solunum sıkıntısı ve grip semptomları tespit edildi. Olası bir vaka olabileceği düşüncesi ile gerekli önlemler alınmış olup eş zamanlı Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçilerek klinik ve epidemiyolojik değerlendirme yapılmıştır. Vakanın koronavirüs olmadığı kanaatine varılarak hastaya standart viral pnömoni (zatürre) tedavisi başlanmıştır. İlimizde şu an itibarıyla olası veya kesin koronavirüs vakası yoktur" dedi.

Kaynak: DHA