Muğla'da Psikososyal Destek ekipleri çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor

Alevlerin en çok etkilediği mahallelerden birisi olan Osmaniye'de oturan İlkokul 3.sınıf öğrencisi Merve Merve Yılmaz'a Muğla Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikososyal Destek Ekipleri tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.