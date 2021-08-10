Muğla'da Psikososyal Destek ekipleri çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor
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Muğla'da Psikososyal Destek ekipleri çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor

Muğla'da Psikososyal Destek ekipleri çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Alevlerin en çok etkilediği mahallelerden birisi olan Osmaniye'de oturan İlkokul 3.sınıf öğrencisi Merve Merve Yılmaz'a Muğla Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikososyal Destek Ekipleri tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Marmaris ilçesinde 29 Temmuz tarihinde başlayıp 9 gün sonra tamamen kontrol altına alınan orman yangınının etkilediği mahallelerde Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı görev yapan Psikososyal Destek ekipleri çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Osmaniye köyünde ailesi ile birlikte kalırken yangın felaketi nedeniyle tahliye edilen ve yangının tamamen sönmesinin ardından yeniden köyüne dönen Merve'nin mutluluğu gözlerinden okundu.

Babası Yusuf Yılmaz işi nedeniyle şehir dışında bulunduğu ve Annesi Medine Yılmaz'ın Marmaris'te olması nedeniyle Anneannesiyle birlikte kalan Merve'ye psikososyal destek ekibi tarafından anne ve babasıyla görüntülü görüşme sağlandı. Psikososyal Destek ekiplerimizce Merve'ye doğum günü hediyesinin verilmesinin ardından doğum günü pastası kesildi. Köpeğinin yanan evinin yeniden tamir edilmesini dileyen Merve, bu kötü günlerde ailesini bir araya getirerek içimizi ısıttı.

Kaynak: Bültenler

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