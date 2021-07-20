Muğla'da protokol bayramlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da protokol bayramlaştı

Muğla'da protokol bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın ev sahipliğinde düzenlenen program ile il protokolü bayramlaştı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın ev sahipliğinde düzenlenen program ile il protokolü bayramlaştı.

Menteşe Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda Vali Tavlı herkesin tek tek bayramını kutladı. Bayramlaşma programına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Hüseyin Çiçek, Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Süleyman Girgin, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma programının ardından Vali Orhan Tavlı ve beraberindekiler, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek bayramlaştı. - MUĞLA

Muğla'da protokol bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Demir Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Kadir Doğulu Yıldız Tilbe Neslihan Atagül
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Metin Oktay Şaban Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla'da protokol bayramlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 10:59:49. #1.16#

title