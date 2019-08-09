Muğla'da pompalı tüfekle vurulan kadın öldü

09.08.2019 19:38

Muğla'nın Bodrum ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kadın, hayatını kaybetti.

F.B. Turgutreis Mahallesi'nde, Arzu Ertan ile tartışmaya başladı.

İddiaya göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.B. pompalı tüfekle Ertan'a ateş etti.

Ağır yaralanan Ertan, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

Şüpheli, jandarma ekiplerine teslim oldu.

Kavganın icralık ev meselesi yüzünden çıktığı öne sürüldü.

Kaynak: AA