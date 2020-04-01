Muğla'da polislere "koronavirüs kalkanı" Muğla'nın Menteşe ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında polis merkezine gelen vatandaşların ateşini ölçen emniyet personelinin salgından etkilenmemesi için özel koruma kalkanı oluşturuldu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında polis merkezine gelen vatandaşların ateşini ölçen emniyet personelinin salgından etkilenmemesi için özel koruma kalkanı oluşturuldu.

Komiser Hamdibey Polis Merkezi Amirliklerine gelenlerin giriş noktalarında dezenfektanla temizlik işlemleri yapılıp görevli polis memurlarınca ateşleri ölçülüyor.

Yürütülen çalışmalarda vatandaşların ateşini ölçen emniyet personelinin salgından etkilenmemesi için özel olarak hazırlanan koruma kalkanı yapıldı ve üzerine "Hayat eve sığar" yazıldı. Ayrıca kalkan üzerine vatandaşların görebileceği şekilde salgınının belirtileri ve yapılması gerekenlerin anlatıldığı yazılar asıldı.

İlk olarak Komiser Hamdibey Polis Merkezi Amirliğinde kullanılmaya başlanan kalkanlar, Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun talimatıyla yakın bir zamanda 13 ilçedeki diğer hizmet binalarında da kullanılacak.

Kaynak: AA