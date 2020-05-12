Muğla'da polisler kan bağışında bulundu Muğla Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisleri, Türk Kızılay ile ortak yürütülen kampanya kapsamında kan bağışında bulundu.

Muğla Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisleri, Türk Kızılay ile ortak yürütülen kampanya kapsamında kan bağışında bulundu.

Karayolu Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle Muğla Kızılay Şubesi ile yürütülen "Evdeyim ama Trafik Kuralları Aklımda" projesi kapsamında İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Bölge Trafik ve Denetle Şube Müdürü Raşit Tosun ile 60 trafik polisi kan verdi.

Dilberoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ından yapılan "acil kan bağışı" çağrısının ardından ekiplerle kan bağışında bulunulduğunu söyledi.

Türk Kızılayı'nın ülkenin en önemli kurumlarından biri olduğunu belirten Dilberoğlu, kan vermenin bir insanlık görevi olduğunu ifade etti.

Bu değerli ve hayırlı kampanyaya üst düzeyde katılım sağladıklarını vurgulayan Dilberoğlu, şunları ifade etti:

"Bugüne kadar binlerce şehidimizle bu toprakların, bu vatanın bizlere emanet olduğunu ve bu emanete sahip çıkmak için gerektiğinde canımızı verme noktasında hiçbir tereddüt göstermediğimizi, kanımızı vermekte de hiçbir tereddütte bulunmayacağımızı ifade etmek istiyorum. Kan stoklarının azaldığı bugünlerde vatandaşlara kan vermeleri çağrısında bulunuyorum."

Türk Kızılay Muğla Şube Başkanı Yusuf Kayacık ise yapılan "acil kan bağışı" çağrısının ardından Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin destek de bulunduğunu kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlaması, ramazan ayı ve ardından kısa çalışma sistemine geçilmesi gibi durumların arka arkaya gelmesi nedeniyle Türk Kızılay Kan Merkezleri'ndeki kan stoklarında çok ciddi düşüşler yaşandığına işaret eden Kayacık, herkesi kan vermeye davet etti.

Kaynak: AA