Muğla'da polis uyuşturucu satıcılarını kargo personeli gibi davranarak yakaladı - Haberler

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Muğla'da polis uyuşturucu satıcılarını kargo personeli gibi davranarak yakaladı

AA - Sabri Kesen - Güncel
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Muğla'da polis uyuşturucu satıcılarını kargo personeli gibi davranarak yakaladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kargo personeli gibi davranan polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlıyı tutuklandı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kargo personeli gibi davranan polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlıyı tutuklandı.

Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu kargo aracılığıyla ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen kargo firmasına narkotik madde arama köpeğiyle yapılan aramada uyuşturucu madde olan koliler tespit edildi.

Kargocu personeli gibi davranan ekipler, kolileri almaya gelen B.K. ve S.Ö'yü gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Sabri Kesen - Güncel

Uyuşturucu, Marmaris, Polis, Muğla, Güncel, Haberler

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