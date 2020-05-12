Muğla'da polis kontrol noktasındaki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Muğla'nın Milas ilçesinde polis kontrol noktasındaki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
12.05.2020 02:24 | Son Güncelleme: 12.05.2020 02:24
Muğla'nın Milas ilçesinde polis kontrol noktasındaki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Tayfur Öntürk'ün (52) kullandığı 35 AEK 505 plakalı otomobil, Selimiye-Milas kara yolunda bulunan polis kontrol noktasındaki beton bariyerlere çarptı.
Ekiplerce, otomobilden çıkarılan yaralı sürücü 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sırasında kontrol noktasında görevli polislerin yaralanmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA