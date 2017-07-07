Muğla'da Polis Kıyafetiyle Dolandırıcılık İddiası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, giydiği resmi polis üniformasıyla bir kişiye boş kağıda imza attırarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.



Polis kıyafeti giyen M.İ.A'nın (43), Tuzla Mahallesi'ndeki konutuna gittiği Erdoğan Ateş'ten, evde Suriyeli yaşadığı yönünde asılsız ihbar olduğu için boş kağıda imza atmasını istediği öne sürüldü.



Kağıdı imzalayan Ateş, İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak durumu anlattı. Olay yerine yönlendirilen ekipler, dolandırıcılık şüphelisi M.İ.A'yı evin önünde gözaltına aldı.



M.İ.A'nın Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.