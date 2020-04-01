Muğla'da polis araçları dezenfekte edildi Muğla'da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis araçları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Muğla'da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis araçları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Kentteki kolluk kuvvetlerinin sağlıklı bir şekilde görev yapabilmeleri amacıyla vatandaşa sürekli hizmet verilen ekip araçlarında büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından dezenfeksiyon işlemi uygulandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ülke olarak çok hassas bir dönemden geçildiği belirtildi.

Belediye ekiplerinin il genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Bu bağlamda emniyet çalışanlarımız da yoğun bir mesai içerisinde. Muğla Emniyet Müdürlüğü ve Menteşe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan resmi ve sivil araçların tamamında dezenfekte çalışması yapıldı. İl genelinde 445 eczane, toplu taşıma araçları, taksiler, gazete büroları da dezenfekte işleminden geçirildi."

Kaynak: AA