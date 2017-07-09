Muğla'da Plajlarda Sıcak Hava Yorgunluğu

Sıcak hava dolayısıyla Muğla ve ilçelerindeki plajlarda yoğunluk yaşanıyor.



Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.



Tatilciler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz ve Kumburnu plajlarında denize girip kumsalda güneşlendi. Macera tutkunları ise bin 965 rakımlı Babadağ'dan yamaç paraşütü yaparak, Ölüdeniz'in güzel manzarasını izleme fırsatı buldu. Yamaç paraşütlerinin gökyüzündeki görsel şovu, sahilde güneşlenen vatandaşlarca ilgiyle izlendi.



Ankara'dan ailesiyle tatil için ilçeye gelen Bayram Kalkıt, havanın çok sıcak olduğunu söyledi. Denize girerek serinlemeye çalıştığını ifade eden Kalkıt, "Geçen yıl da Fethiye'ye tatile gelmiştim. Nem fazla yok. Ölüdeniz'in suyu ise çok güzel ve temiz." dedi.



Bodrum ilçesinin Kumbahçe, Paşatarlası ve İçmeler mevkisindeki plajları hareketlendiren turistler güneşlendi, kitap okudu. Bazı turistler de denizin keyfini çıkarttı. Farklı tatil arayışı içinde olan bazı turistler ise Halikarnas İskelesi'nden günlük tur teknelerine binerek Bodrum'un koylarını gezdi.



Gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te ise hava sıcaklığı 34, deniz suyu ise 22 derece ölçüldü. Sıcak hava dolayısıyla yerli ve yabacı turistler Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler sahillerinde yoğunluk oluşturdu.



Sık denize girerek serinleyen turistlerin, bir kısmı su sporları yaptı. Adrenalin sevenler paraşütle uçmayı ve jet-ski yapmayı tercih etti.