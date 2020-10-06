Plajdaki şemsiyelere zarar veren kişiye para cezası verildi

Muğla'da, Marmaris Belediyesinin halk plajındaki şemsiyeleri kıran kişiye para cezası uygulandı.

Muğla'da, Marmaris Belediyesinin halk plajındaki şemsiyeleri kıran kişiye para cezası uygulandı.

Atatürk Caddesi'ndeki halk plajında alkollü olduğu ileri sürülen Z.A'nın şemsiyeleri kırdığı belirtildi.

Zabıtaların müdahale ettiği kişiye, kamu malına zarar vermekten para cezası verildi ve hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Şüphelinin plajdaki 8 şemsiyeye zarar verdiği anlar bölgedekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaptığı yazılı açıklamada, plaj dahil belediyenin tüm hizmetlerinin vatandaşların vergileriyle yapıldığını, yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen