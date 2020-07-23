Muğla'da Pınar Gültekin eylemi Muğla'da Pınar Gültekin eylemiMUĞLA'da bir araya gelen kadınlar, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesini düdük çalarak, alkışlar ile protesto etti.

Muğla'da Pınar Gültekin eylemi

MUĞLA'da bir araya gelen kadınlar, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesini düdük çalarak, alkışlar ile protesto etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından öldürülmesinin ardından Türkiye'nin birçok yerinde protesto eylemleri gerçekleştiriliyor. Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelen çeşitli sivil toplum örgütü üyesi kadınlar cinayete tepki gösterdi. Düdük çalınarak, alkışlarla başlayan eylemde, 'İstanbul sözleşmesi yaşatır', Çocuk istismarının affı olmaz', 'Bağır herkes duysun, erkek şiddeti son bulsun' yazılı dövizler taşıyan kadınlar sık sık 'Yaşasın kadın dayanışması' sloganları atarak erkek şiddetini protesto etti.

Kadınların eylemi alkışlar eşliğinde sona erdi.

Kaynak: DHA