Muğla'da piknik ve mesire alanları boş kaldı Muğla'da turistik yerlerdeki piknik ve mesire alanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sessizlik hakim oldu.

Muğla'da turistik yerlerdeki piknik ve mesire alanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sessizlik hakim oldu.

Muğla Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyetlerin yasaklanması kararı alındı.

Karar kapsamında, Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, piknik ve mesire alanlarına girişleri kapattı.

Hafta sonu nedeniyle Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ula Göleti etrafında bulunan piknik ve mesire alanlarını yayan ve araçlarla gezerek kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, anonslarla bölgeye gelen vatandaşlara, evde kalmaları için çağrıda bulundu.

Jandarma ekipleri, Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde piknik ve mesire alanlarını kontrol etti, buraya gelen vatandaşları evlerine gönderdi.

Kaynak: AA