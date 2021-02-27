Son dakika haberleri... Piknik tüpünü çakmakla kontrol eden kişi barakasında çıkan yangında yaralandı
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Son dakika haberleri... Piknik tüpünü çakmakla kontrol eden kişi barakasında çıkan yangında yaralandı

27.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:48
Son dakika haberleri... Piknik tüpünü çakmakla kontrol eden kişi barakasında çıkan yangında yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde barakada yaşayan kişi, piknik tüpünü çakmakla kontrol ettiği sırada çıkan yangında yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde barakada yaşayan kişi, piknik tüpünü çakmakla kontrol ettiği sırada çıkan yangında yaralandı.

Yokuşbaşı Mahallesi 1802 Sokak'ta Mehmet Aylı'ya (85) ait baraka ve konteynerde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürdü. Yangında yüzünden hafif şekilde yaralanan Mehmet Aylı'ya, 112 Acil Servis ekibi olay yerinde müdahale etti.

Aylı, gazetecilere, aldığı piknik tüpünün başlığını değiştirdiğini belirterek, "Sonrasında çakmakla tüpte gaz kaçağı olup olmadığına bakmak isterken birden alev aldı. Evim tamamen yandı. İçeride 2 bin lira param vardı, onlar da yandı. 1000 lirasını kaymakamlık vermişti." diye konuştu.

Yangında, baraka ve konteyner kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberleri... Piknik tüpünü çakmakla kontrol eden kişi barakasında çıkan yangında yaralandı
Son dakika haberleri... Piknik tüpünü çakmakla kontrol eden kişi barakasında çıkan yangında yaralandı
Son dakika haberleri... Piknik tüpünü çakmakla kontrol eden kişi barakasında çıkan yangında yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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