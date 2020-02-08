Muğla'da pencereden düşen kişi öldü
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Muğla'da pencereden düşen kişi öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşadığı binanın penceresinden düşen kişi hayatını kaybetti.

08.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:18
Muğla'da pencereden düşen kişi öldü

'nın ilçesinde yaşadığı binanın penceresinden düşen kişi hayatını kaybetti.

İlçedeki TOKİ konutlarında Hüsamettin Sarıoğlu'nun hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Servis ekibine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 65 yaşındaki Sarıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Sarıoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Kaynak: AA
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