Muğla'da pencereden düşen kişi öldü
Muğla'nın Milas ilçesinde yaşadığı binanın penceresinden düşen kişi hayatını kaybetti.
Muğla'nın Milas ilçesinde yaşadığı binanın penceresinden düşen kişi hayatını kaybetti.
İlçedeki TOKİ konutlarında Hüsamettin Sarıoğlu'nun hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Servis ekibine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 65 yaşındaki Sarıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Sarıoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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