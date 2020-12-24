Muğla'da park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
24.12.2020 23:45 | Son Güncelleme: 24.12.2020 23:48
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde park halindeyken yanan otomobilde büyük çapta hasar oluştu.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde park halindeyken yanan otomobilde büyük çapta hasar oluştu.
Pınar Mahallesi Akyaka mevkisinde, Mustafa Belgırat'a ait 48 ABH 403 plakalı otomobil park halindeyken yanmaya başladı.
Alevleri fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen Köyceğiz itfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı