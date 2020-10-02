Park halindeki otomobilin kundaklandığı iddiası
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Park halindeki otomobilin kundaklandığı iddiası

02.10.2020 20:09 | Son Güncelleme: 02.10.2020 20:54

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir aracın kundaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir aracın kundaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Geriş Mahallesi Şeyhül İslam Ömer Lütfi Caddesi Karataş Sokak'ta park halinde bulunan otomobilde çıkan yangın üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları ve tanıkların ifadeleri doğrultusunda, aracı iki kişinin yaktığı belirlendi.

Kimlikleri belirlenen A.A. ile Ö.N. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Park halindeki otomobilin kundaklandığı iddiası
Park halindeki otomobilin kundaklandığı iddiası
Park halindeki otomobilin kundaklandığı iddiası
Park halindeki otomobilin kundaklandığı iddiası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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