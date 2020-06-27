Muğla'da park halindeki otomobilde çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı
Muğla'nın Milas ilçesinde, park halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
27.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:25
Muğla'nın Milas ilçesinde, park halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Emek Mahallesi'nde park halindeki Musa Çelik'e ait 48 LV 909 plakalı otomobilden alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Otomobilde hasara neden olan yangın,cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA