Muğla'da park halindeki minibüsü çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
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Muğla'da park halindeki minibüsü çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Muğla'da park halindeki minibüsü çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesinde park halindeki minibüsü çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde park halindeki minibüsü çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe merkezinde bir yıldır park halinde bulunan minibüsünün çalındığını fark eden O.G. Datça Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, bölgedeki 20 ayrı kamera kaydından yaklaşık 100 saat görüntü izleyerek minibüsün çekici ile çalındığını, Milas ilçesine götürüldüğünü belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda minibüs Milas'ta bulunurken, olayla ilgili K.Ö. ve H.K. gözaltına alındı. Firari N.C'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Çalınan minibüs ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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