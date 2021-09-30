Muğla'da park halindeki araç yandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde park halindeyken alev alan araç yandı.

Emirbeyazıt Mahallesi Şehit Özden Aşınmaz Caddesinde bir marketin önünde park halindeki Halil İnan'a ait 48 RC 863 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Menteşe Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi.